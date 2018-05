Eurovision : le duo Madame Monsieur récompensé pour les paroles de “Mercy”

Mercy ouvre les yeux à la vie à bord de l'Aquarius. Émotion pour tout l'équipage pic.twitter.com/Sb3ROWiqat — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 21 mars 2017

Avec @apuglia nous avons retrouvé #Mercy née sur #Aquarius @SOSMedFrance l'an dernier et qui a inspiré la chanson de @MadameMonsieur qui representera la #France à @Eurovision. Reportage en Sicile dans le camp de réfugiés où elle vit avec sa mère. A venir sur @franceinter pic.twitter.com/3jyOnn7OCq — Eric Valmir (@ericvalmir) 20 avril 2018

Le duo français "Madame Monsieur" a remporté l'Eurostory Best Lyrics Award grâce à sa chanson "Mercy", qui raconte, en français, le périple d'une enfant née sur un bateau de l'ONG SOS Méditerranée en mars 2017.L'histoire de cette petite fille a inspiré le duo. Elle a été relatée par un journaliste de Nice Matin, à bord du bateau. Taiwo Youssif, une Nigériane de 37 ans, a été sauvée une nuit de mars par des bénévoles, alors qu'elle étaitEn avril dernier, les journalistes Alessandro Puglia et Eric Valmir ont retrouvé la petite Mercy. inspiré Emilie Satt et Jean-Karl Lucas dans un camp de réfugiés en Italie aux côtés de 3 000 autres migrants.Alors qu'elle a obtenu un permis de séjour de deux ans, Taiwo pense à quitter l'Italie etLors d'un entretien avec nos confrères de France Inter, elle explique qu'elle: "Je suis couturière de formation, mais n'importe quel emploi m'irait très bien. Je voudrais que Mercy aille dans une grande université, elle ne peut endurer ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai entrepris depuis mon départ du Nigeria, c'est pour elle. Et je me dis que donner la vie après avoir frôlé la mort est un signe du destin", conclut-elle.La 63e édition du concours de chanson de l'Eurovision est disputée cette semaine à Lisbonne par 43 pays. Sur les 43 chansons en compétition cette année,que l'anglais, contre seulement quatre en 2017.Le duo "Madame Monsieur" se verra remettre son prix dans le courant de la semaine. L'an dernier, c'est le compositeur et parolier Nazim Khaled qui avait reçu ce prix.