Carambolage sur l'A16 : une vingtaine de blessés dont 3 en urgence absolue, la circulation est coupée sur l'autoroute

Un accident important a eu lieu ce dimanche 21 janvier sur l'A16 à hauteur de Bettencourt-Saint-Ouen dans la Somme. D'après les premiers éléments, une vingtaine de personnes est blessée. Précisions.

L'accident a eu lieu vers 6h15, ce dimanche 21 janvier 2024. Un carambolage impliquant 10 véhicules (1 poids lourd et 9 voitures) s'est produit sur l'autoroute A 16, dans le sens Boulogne-Paris au point kilométrique 147, au niveau de la commune de Bettencourt-Saint-Ouen, dans la Somme.

D'importants moyens de secours ont été engagés comme on peut le voir sur cette vidéo ci-dessous. Découvrez les premières images sur place de l'impressionnante file de véhicules :

durée de la vidéo : 00h00mn11s Le service départemental d'incendie et de secours, le SAMU et la gendarmerie sont mobilisés sur l'accident de l'A16 survenu le 21 janvier 2024. • ©Guillaume Richaud - FTV

3 personnes en urgence absolue

Le premier bilan fourni par la préfecture fait état de 24 blessées. Selon nos informations, trois personnes sont en urgence absolue et ont été héliportées vers le CHU d'Amiens, 8 autres sont en urgence relative.

Une déviation a été mise en place

Le service départemental d'incendie et de secours, le SAMU et la gendarmerie sont mobilisés pour la prise en charge des victimes et mettre en sécurité la zone de l’accident. La circulation est, pour le moment, interrompue sur l'A16. Les automobilistes doivent emprunter la sortie 22 à Abbeville, dans le sens Boulogne-Paris. Une déviation a été mise en place sur le réseau secondaire.



Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.