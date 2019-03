Des milliers de boulettes de paraffine découvertes entre Le Crotoy et Marck-en-Calaisis

Grégory Flament, du réseau de sentinelles Info Littoral propre, a découvert ces boulettes samedi sur la plage de Quend. / © France 3 Picardie/B.Henrion

Des centaines de boulettes de paraffine découverts sur la plage de Quend

Images de Grégory Flament/Info littoral propre - Info Littoral Propre - Grégory Flament

C'est lors de l'une de leurs prospections régulières sur la plage de Quend que Grégory Flament et Mickaël Fasquel, du réseau associatif de sentinelles Info littoral propre ont découvert le désastre samedi dernier : des centaines de boulettes de paraffine échouées sur le sable.Une pollution qui allait révéler son ampleur au fur et à mesure du week-end : après avoir activé le réseau, Grégory Flament a pu dresser une carte de ce qui ne peut être que le résultat du dégazage d'un bateau. Des boulettes ont été aperçues de Fort-Mahon jusqu'à Marck-en-Calaisis dans le Nord. Soit sur près de 115 kilomètres de côtes.La zones la plus touchée se situe autour de Quend plage dans la réserve naturelle de la Baie de Somme. Ce week-end, Grégory et deux amis ont nettoyé à la main la zone la plus impactée pour les touristes, entre Quend et For-Mahon. "C'est aussi la zone la plus accessible, explique Grégory. Pour les autres endroits, il faut des moyens techniques parce que ces boulettes sont très lourdes à transporter."Ce qui a été ramassé pose problème car il n' y a pas de lieu de stockage : "je ne voulais pas mettre ça dans ma poubelle ni dans celle de la commune. Et la mairie était fermée. Alors j'ai déposé le tout devant la mairie de Quend avec un petit mot pour les prévenir parce qu'ils n'étaient toujours pas au courant, raconte Grégory. C'était ce week-end et personne ne m'a encore contacté. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces déchets."Le maire de Fort-Mahon a contacté Grégory : des prélèvements ont été faits et des analyses en cours. "Il croyait qu'il n'y en avait qu'autour de Fort-Mahon. Mais nous, on savait déjà qu'il y en avait du Crotoy jusqu'à Marck. Et il est fort possible que la zone s'élargisse."Grégory a conseillé au maire de Fort-Mahon de porter plainte : " C'est tout ce qu'on peut faire, déplore-t-il. Ça et ramasser".Si vous tombez nez à nez avec ces boulettes de paraffine, il est conseillé de ne pas y toucher à mains nues et d'alerter les autorités.