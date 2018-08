Stéphane Pauwels inculpé pour complicité de vol avec violences : ce qui est reproché à l'animateur télé belge

Affaire Stéphane Pauwels: les victimes du home invasion à Lasne racontent tout https://t.co/MpZq0neNUH — DH.be (@ladh) 30 août 2018

Tout va bien les amis !Merci De Vous inquiéter Pour Moi ! — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 29 août 2018

L'affaire fait la "une" de la plupart des journaux en Belgique., 50 ans, animateur sur la chaîne RTL-TVI, est un visage très connu du petit écran chez nos voisins, et intervient aussi dans plusieurs émissions de chaînes françaises (W9, M6, TF1) sur le football. Son inculpation dans une affaire de vol avec violences a beaucoup surpris.Ce matin, la presse belge en dit plus sur les raisons de cette inculpation. L'affaire date du 6 mars 2017. Un home-jacking dans une villa. Pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de l'ancien compagnon de Vanessa, la petite amie de Stéphane Pauwels à l'époque.Le propriétaire n'est pas présent ce jour-là mais un de ces amis va être menacé, attaché et roué de coup pendant deux heures. Les trois agresseurs vont également fouiller toute la villa, mais ne repartiront qu'avec quelques centaines d'euros.est-il le commanditaire de ce home-jacking ? Selon Sudpresse, il pourrait avoir fourni l'adresse aux agresseurs. Le juge d'instruction l'a inculpé pour complicité. L'enquête devra déterminer quel est le niveau d'implication de l'animateur, qui a travaillé au LOSC et à France 3 à la fin des années 90-début 2000.Stéphane Pauwels "a été inculpé et libéré sous conditions", a déclaré à l'AFP Wenke Roggen, porte-parole du parquet fédéral. Cinq personnes sont actuellement en détention préventive dans le cadre de ce dossier, a souligné Mme Roggen.M. Pauwels a choisi comme avocat Me Sven Mary, célèbre en Belgique pour avoir défendu Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos des attentats parisiens du 13 novembre 2015.Peu de temps après sa libération, Stéphane Pauwels s'est exprimé sur Twitter : "Tout va bien les amis ! Merci de vous inquiéter pour moi !"RTL a décidé de suspendre l'animateur. Il ne sera plus à l'antenne pour les multiples émissions qu'il présentait ou les matchs de Ligue des champions. Au moins jusqu'à son procès. "C’est avec consternation que la direction de RTL Belgium a pris, ce jour, connaissance de l'inculpation de Stéphane Pauwels pour complicité dans un vol avec violence, écrit la chaîne dans un communiqué. Au vu de la situation, la direction de RTL Belgium a décidé de le suspendre, avec effet immédiat et à titre conservatoire. La direction de RTL Belgium espère vivement que la clarté pourra être apportée le plus rapidement possible sur cette affaire".