Traversées de la Manche : 22 migrants secourus, le corps d'un homme retrouvé noyé sur la plage de Sangatte

Multiplication des traversées

Sauvetage de 22 migrants

[#Sauvetage] 22 migrants dans détroit du Pas-de Calais par le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Garonne et le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Languedoc affrété @MarineNationale, coordination #CROSS Gris-Nez➡️https://t.co/g1pVKmN6Ue pic.twitter.com/iNBZfRRJng — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 17, 2020

Le corps d'un homme portant un gilet de sauvetage, "probablement" un migrant qui tentait de gagner l'Angleterre, a été découvert dimanche sur une plage de Sangatte (Pas-de-Calais) après une nuit marquée par de nombreuses tentatives de traversées, a indiqué le parquet.Les pompiers ont indiqué avoir trouvé dimanche matin cet homme, âgé de 20 à 40 ans, en état de raideur cadavérique, sur la plage de Sangatte sud. D'apparence "plutôt moyen-orientale", portant un gilet de sauvetage, il est "probablement" un migrant noyé alors qu'il tentait de traverser la Manche, a indiqué le procureur de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville, soulignant qu'"il y a eu énormément de tentatives de traversées" dans la nuit. "Il y a eu une fenêtre météorologique qui semble avoir tenté les réseaux de passeurs", a-t-il constaté.Une mer d'huile près des côtes a favorisé en cette fin de semaine les tentatives de traversées après plusieurs jours de mauvais temps. Depuis plusieurs mois, ces traversées sur des embarcations de fortune se sont multipliées.Mi-août, un migrant soudanais s'était noyé en tentant de traverser la Manche sur un canot pneumatique , en compagnie d'un adolescent qui avait, lui, réussi à regagner la plage. Le corps du migrant avait été retrouvé, déjà, sur une plage de Sangatte.Samedi, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a fait état de deux opérations de sauvetage de migrants: l'une de six migrants, en difficulté sur deux kayaks arrimés ensemble, l'autre concernant 16 migrants, dont une femme, ramenés à terre.Samedi matin vers 9H00, cinq jeunes migrants embarqués à bord d'un canot pneumatique s'étaient trouvés par ailleurs en difficulté dès les premières vagues, sous l'œil de témoins.Recueillis transis de froid par les pompiers de Calais, ils ont été remis à la police aux frontières. Selon un décompte effectué par l'AFP, au moins 1.354 migrants ont été interceptés en mer par les autorités françaises alors qu'ils tentaient de traverser la Manche, à bord d'embarcations de fortune ou à la nage, depuis le 1er janvier.Si les falaises de Douvres semblent tout proches par beau temps depuis la côte du Calaisis, la Manche constitue "une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles", rappelle la préfecture maritime.