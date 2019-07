VIDEO. “On est dans la merde jusqu'au cou” : Angèle improvise une chanson sur la canicule et le réchauffement climatique

Angèle au piano, chez elle, face caméra en pleine canicule. La chanteuse belge la plus populaire du moment s'enregistre en train de chanter un début de chanson inspiré par les records de température et le réchauffement climatique."J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier...Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas le lire jusqu'au bout.On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su l'oublier.Le déni, c'est tellement plus cool que ce genre de vérité.Mais quand, mais quand, mais quand, quand on se rendra comptedu temps, du temps, du temps qu'il nous reste en fin de compte."La vidéo de cette chanson a été publiée sur Instagram ce jeudi soir et a remporté immédiatement un gros succès. Près de 400 000 likes en douze heures.Angèle l'a publiée avec ce commentaire : "Ce que la canicule, les 42 degrés, les articles alarmant sur l’état de notre planète et les critiques sur Greta Thunberg m’inspirent.. (J’ai hésité à dire « on sera tous morts » au lieu de « il sera trop tard » mais après j'me suis dis que c’était peut être trop triste comme fin)"La cause de l'environnement est familiale. Roméo Elvis, le frère d'Angèle a lancé récemment une pétition pour promouvoir l’utilisation de gourdes dans les établissements scolaires belges et éliminer toutes les bouteilles en plastique.Angèle qui a vendu plus de 300 000 exemplaires de son premier album "Brol" est actuellement en tournée dans tous les festivals de France et de Belgique. Elle y joue ses nombreux tubes du moment "Tout oublier", "Balance ton quoi", "Flou"...