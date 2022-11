Cancer : une technologie d'immunothérapie révolutionnaire au CHU de Caen

On appelle ça des Car-T-Cells, des cellules prises sur un patient atteint de cancer, génétiquement modifiées puis réimplantées avec pour mission de tuer des cellules cancéreuses. Cette méthode, qui privilégie l'immunothérapie à la chimiothérapie, est en test dans 10 CHU de France, dont celui de Caen.

Il y a peu de temps encore ce patient n’aurait pas pu être sauvé. Jean Jacques a un lymphome sur l’intestin. Après deux chimiothérapies et une rechute, il est l’un des premiers français à bénéficier de ce traitement novateur.

C’est la plus grande chance que j’ai, l'absence de douleur et la possibilité de reprendre une vie normale. Jean-Jacques Blanchard, patient

Car-T-Cells thérapie

Nommée Car-T-cells, la technique employée est révolutionnaire. "C’est en fait les propres cellules du patient qu’on va transformer grâce à de la thérapie génique et qu’on va armer contre une cellule cancéreuse" explique Hyacinthe Johnson, responsable du projet au CHU de Caen. "Une fois réinjectées dans le sang du patient…ces cellules modifiées vont se multiplier et reconnaître le cancer." Elles reviennent un peu plus armées, telles des petits soldats.

Coût de l’opération plus de 300.000 euros par patient mais aussi quelques désagréments car les globules blancs devenus combattants de la maladie détruisent au passage des cellules saines. Les patients peuvent, par exemple, subir une baisse de tension artérielle. Rares sont les patients qui ne développent aucun effets secondaires. Mais ces derniers, bien qu'impressionnants, restent temporaires, assurent les médecins.