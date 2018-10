La robe de Michel Serrault dans La cage aux folles vendue 2500 euros aux enchères à Caen

Michel Serrault avait ses attaches en Normandie

BA du film sorti en 1978 :

BA de La Cage aux Folles

Mise à jour 14 octobre 2018 : la robe a été adjugée pour 2500 euros, sa mise à prix.On connaît tous le film sorti en 1978. Mais la pièce de théâtre a rencontré un vrai succès, il y a 45 ans. Et la robe portée pour ces représentations qui sera en vente à Caen, le 13 octobre 2018.Cette pièce comique écrite par Jean Poiret, et mise en scène par Pierre Mondy a été jouée pour la première fois au Théâtre du Palais-Royal, le 1er février 1973.Jean Poiret et Michel Serrault ont joué cette pièce près de 1 800 fois. Michel Serrault portait alors cette robe. Pour le film, c'était une autre, rouge à paillettes.L'acteur et son épouse avaient acheté une demeure sur les hauteurs d'Honfleur. La maison où il est décédé en juillet 2007.Aujourd'hui ce domaine a été acheté et transformé en gîte de luxe : le Clos de Grâce à HonfleurEt lors de ces enchères, le 13 octobre, à l'hôtel des Ventes de Caen, les fans ne trouveront pas que cette robe. D'autres objets ayant appartenu à l'acteur seront proposés: une trompette, des postiches, des chapeaux, des photos dédicacées.La robe est estimée à plus de 2500 euros.