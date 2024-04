Des descendants des "commandos Kieffer" dénoncent le projet "Normandy Mémory" dans une tribune

Dans une tribune envoyée à nos confrères du "Monde", ce dimanche 28 avril, une trentaine de descendants des "commandos Kieffer" dénonce le "Normandy Memory", un projet de spectacle "commercial et ridicule".

Ils ne mâchent pas leurs mots. Une trentaine de descendants des "commandos Kieffer" a décidé de prendre la parole dans une tribune signée chez nos confrères du Monde.

Ensemble, ils élèvent leur voix contre le projet "Normandy Memory", un grand spectacle immersif du Débarquement et de la bataille de Normandie qui doit voir le jour à Colombelles, dans le Calvados. À quelques semaines des cérémonies du 80e, ils maintiennent leur opposition totale à ce projet :

Nous, enfants et descendants des soldats français du 1er bataillon de fusiliers marins commandos (BFMC) débarqués en Normandie le 6 juin 1944 sous les ordres du commandant Philippe Kieffer, tenons à renouveler notre ferme opposition au projet de show prétendument mémoriel soutenu par le président de la région Normandie, par le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer et par le maire de Colombelles. Des descendants des "commandos Kieffer" Extrait de la tribune publiée dans Le Monde

Dénoncer une mise en scène de l'histoire pour faire du "business"

Annoncé il y a quatre ans, ce projet nommé initialement "D-day land", ensuite "Hommage aux héros" et dorénavant "Normandy Memory" devait initialement être implanté à Carentan-les-Marais, dans la Manche. Mais le projet avait dû faire face à une vive opposition, notamment sur des aspects historiques et écologiques.

Les porteurs du projet ont donc fait le choix de se tourner vers l'ancienne SMN située à Colombelles, dans le Calvados.

Les signataires continuent de dire "non" et dénoncent une mise en scène de l'histoire : "Ce que l’on en sait aujourd’hui renforce encore notre position : un spectacle de 45 minutes, avec figurants, un millier de spectateurs chargés, plusieurs fois par jour, sur une tribune mobile défilant devant des décors, quelque vingt-cinq scènes de moins de 2 minutes chacune…, tout annonce une machine à faire du business mémoriel pour tour-opérateurs".

Un projet soutenu par des élus

Le projet est soutenu par la région Normandie, par la communauté urbaine de Caen-la-Mer et par le maire de Colombelles : "Nous n’accordons aucun crédit au discours que les porteurs de ce projet et les élus qui le soutiennent peuvent tenir sur les prétendues vertus pédagogiques et immersives de ce show dont ils ont déjà vanté 'l’effet waouh'. Comment peut-on croire à l’intérêt d’un spectacle qui s’adresse de la même manière à des enfants, à des jeunes et à des adultes, qu’ils soient français ou étrangers, qu’ils n’aient aucune connaissance de cet épisode déterminant de la Seconde guerre mondiale ou qu’ils en soient familiers ?". Ils ajoutent :

Un tel spectacle devant être "consommé" par une telle diversité de publics ne pourra qu’être simpliste et mettra inévitablement l’accent sur les sensations et le spectaculaire, plus que sur l’histoire et la réflexion. Nombre d‘historiens spécialistes se sont déjà prononcés sur ce point. Nous avons aussi dénoncé l’idée même d’installer ce projet à proximité des plages du Débarquement. Des descendants des "commandos Kieffer" Extrait de la tribune publiée dans Le Monde

À travers cette tribune signée dans Le Monde, les descendants des "commandos Kieffer" espèrent que les porteurs du projet feront machine arrière : "L’actualité nous rappelle cruellement que les guerres sont d’abord des tragédies. Nous appelons une nouvelle fois à un sursaut de dignité et à l’abandon définitif de ce projet."