Un ancien prêtre de Lisieux condamné à 6 ans de prison pour viol sur mineure

Les faits se sont produits entre 2005 et 2006, lorsqu’il officiait au Sanctuaire de Lisieux (Calvados). Alain Bonjour, âgé de 65 ans, a été condamné à six ans d’emprisonnement par la cour criminelle du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, mardi 14 février 2023, pour viol et agressions sexuelles sur une adolescente de 14 ans.

Alain Bonjour, prêtre de 65 ans, est membre de l’Institut Notre-Dame-de-Vie. L'homme d'église a officié au Sanctuaire de Lisieux (Calvados) pendant dix ans, entre 2000 et 2010. Il comparaissait devant la cour criminelle du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, lundi 13 et mardi 14 février 2023, pour viol, agressions sexuelles et tentatives d’agression sexuelles sur mineur de moins de 15 ans.



La justice l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a été condamné mardi soir à six années d’emprisonnement avec mandat de dépôt à effet immédiat, assorties d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Le parquet, de son côté, avait requis huit ans de prison.

Des faits produits entre 2005 et 2006 à Lisieux

Les faits se sont produits entre 2005 et 2006. Il était alors en partie responsable de l’accueil et de l’animation pastorale des jeunes du Sanctuaire. La victime, une adolescente âgée de 14 ans, effectuait des pèlerinages à Lisieux avec sa mère. Elle se rapproche du prêtre, à l'époque, en lui confiant sa détresse, une récente tentative de suicide, et son besoin de se tourner vers Dieu, puis débute avec lui une correspondance. Mais le vocabulaire du prêtre change peu à peu selon la jeune femme : il parle de "feu d'amour", plaisante sur la possibilité d'un mariage, dit un jour qu'il "rêve" de son corps, racontera la victime aux enquêteurs.

"J'avais besoin d'attention à l'époque, c'était devenu un adulte référent, à qui j'ai fait confiance", explique la jeune femme à l'AFP, aujourd'hui âgée de 31 ans. La religion était à l'époque "une raison de vivre, un refuge" pour elle. Selon l'enquête, le prêtre lui impose ensuite baisers, caresses et attouchements lors de visites en 2005 et 2006. Il l'héberge et lui propose de dormir dans son lit, jusqu'au viol à l'été 2006.

La jeune femme porte plainte en 2015, soucieuse notamment de protéger de potentielles futures victimes. Aumônier dans des établissements scolaires, Alain Bonjour était "toujours en position de nuire", explique-t-elle aujourd'hui.

En plus du suivi socio-judiciaire qui comprend plusieurs obligations comme une injonction de soins, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime et des mineurs ou de se livrer à une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, l'ancien prêtre de Lisieux est inscrit au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).