Naufrage du Breiz : cinq sauveteurs bénévoles de la SNSM en garde à vue

Depuis ce matin, cinq sauveteurs bénévoles de la SNSM de Ouistreham sont interrogés à la gendarmerie de Caen sous le régime de la garde à vue. Tous sont intervenus sur le naufrage du Breiz en janvier 2021, lors duquel trois marins avaient péri.

Vers un possible rebondissement dans l'affaire du naufrage du Breiz ? En janvier 2021, ce chalutier-coquillard basé à Saint-Vaast-la-Hougue avait chaviré au large de Lion-sur-Mer alors qu'il était remorqué par la navette SNSN de Ouisreham après une avarie survenue près de Port-en-Bessin. Les trois pêcheurs alors à bord n'avait pu survivre au drame.

Dans les conclusions de son analyse de l'intervention, le bureau d'enquête des évènements de mer (BEA Mer) avait en janvier dernier mis hors de cause les sauveteurs. Selon lui, le manque d'expérience des pêcheurs et la surcharge du coquillard étaient la cause du naufrage. Pourtant, depuis ce mardi matin, les cinq sauveteurs bénévoles de la SNSM intervenus sur les lieux sont entendus dans les locaux de la gendarmerie de Caen, sous le régime de la garde à vue. Une nouvelle information est-elle venue remettre en cause l'analyse du BEA Mer ? Plus d'informations à venir.