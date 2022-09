Le forcené du Molay-Littry a été retrouvé mort dans l'agence immobilière où il était retranché

L'homme avait ouvert le feu sur une personne qu'il a blessée au bras ce vendredi matin dans une rue commerçante du Molay-Littry. De nombreux gendarmes ont bouclé le quartier. Les militaires du GIGN ont donné l'assaut et le corps sans vie du tireur a été découvert.

Une détonation retentit soudainement vers 13h30, puis un lourd silence retombe sur le Molay-Littry. Quelques minutes plus tard, les gendarmes d'élite du GIGN commencent à remballer leur matériel. L'opération s'achève. "Elle n'est pas tout à fait terminée, corrige Julien Decré, le directeur de cabinet du préfet du Calvados. Il faut encore sécuriser les lieux".

Un dispositif "conséquent" a été déployé au Molay-Littry le 2 septembre alors qu'un forcené s'était retranché dans une agence immobilière. • © France Télévisions

Le corps du forcené a été retrouvé mort dans l'agence immobilière où il s'était retranché depuis ce matin après avoir tiré sur un autre homme. Les faits se ont déroulés peu après 8h. "Un homme a tiré plusieurs coups de feu et a blessé une personne au bras", indique Amélie Cladière, la procureure de la république de Caen qui précise que "le pronostic vital (de la victime, ndlr) n'est pas engagé".

La piste d'une attaque à main armée a été très vite écartée. A la mi-journée, les gendarmes ont entamé des négociation à l'aide d'un porte-voix. La teneur des échanges laisse penser à un différend d'ordre privé.

Le centre du bourg complètement bouclé, les écoliers et les collégiens confinés

Un dispositif de gendarmerie "conséquent" a été déployé. Des gendarmes du GIGN spécialisés dans ce genre d'intervention ont été dépêchés dur les lieux. Les écoliers et les collégiens ont été confinés, et le bourg du Molay-Littry a été interdit à la circulation, installant un étrange climat dans cette commune d'ordinaire si calme. "Ils nous ont dit de rester enfermés, mais on ne sait rien", expliquait une voisine jointe au téléphone. Dans le bourg du Molay-Littry, le silence s'est fait pesant au fil des heures. Une habitante raconte : "il n'y a pas de circulation, personne dans les rues, à part des hommes en arme. L'atmosphère est lourde".