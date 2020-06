Coronavirus : 3 nouveaux clusters identifiés en Normandie, un indicateur passe au rouge

Déconfinement ne rime pas avec fin d'épidémie. Trois nouveau clusters ont été identifiés en Normandie, a annoncé l'ARS dans un communiqué vendredi 20 juin au soir.

Sur la commune de Belbeuf (Seine-Maritime) : 13 cas ont été confirmés, répartis dans 3 foyers et 25 personnes contacts. Parmi les contacts, les 7 résultats connus sont négatifs, les autres sont en attente de résultat. Il n’y a pas de lien avec les clusters déjà identifiés au sud de l’agglomération rouennaise.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus : 5 clusters détectés en Seine-Maritime dus à des rassemblements familiaux

A Fécamp (Seine-Maritime), un cas confirmé de Covid-19 a été identifié dans une entreprise et 10 cas contacts à risque recensés et testés : 2 sont positifs, 4 sont négatifs, 4 sont en attente. Les autres salariés vont être également invités à se faire dépister.

Pour ces deux situations, toutes ces personnes sont actuellement isolées pour une durée minimale de 14 jours.

A l’EHPAD d’Argentan (Orne) : à la suite de la confirmation d’un cas chez un résident (qui s’est ensuite révélé être un faux positif), un dépistage systématique a été mise en œuvre au sein de l’établissement. Ce dépistage concerne 70 résidents et 52 professionnels et a permis d’identifier 4 cas positifs (2 personnels et 2 résidents). Des mesures ont été mises en place au sein de l’établissement. Un nouveau dépistage sera effectué à J+7.

Ces 3 situations s’ajoutent aux 5 regroupements de cas annoncés en début de semaine. Pour ces 5 clusters la situation est à ce jour la suivante :

dans les clusters familiaux : les enquêtes menées ont permis d’identifier 41 cas confirmés depuis le début du mois de juin . Les nouveaux cas positifs sont des contacts connus qui étaient isolés.

. Les nouveaux cas positifs sont des contacts connus qui étaient isolés. Au sein de l’EHPAD, 24 cas sont désormais recensés.

Un indicateur passe au rouge

Jeudi 18 juin, le R0 dépassait le seuil de vigilance pour atteindre 1,14 (au-delà de 1,5, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). Cette augmentation s’expliquait par la détection des 5 premiers clusters du sud de l’agglomération rouennaise.

Aujourd’hui, compte tenu des 3 nouveaux clusters identifiés en Normandie, le R0 est de 1,6 : il dépasse désormais le seuil d’alerte. La région Normandie est donc classée en rouge pour ce seul indicateur. Ce classement ne concerne que cet indicateur : les 3 autres (taux d’incidence, tensions hospitalières, taux de positivité des tests RT-PCR) restent stables et au vert.

Les indicateurs de suivi au 19 juin • © ARS Normandie

Pour mieux comprendre ces indicateurs, consultez notre article dédié :

La région demeure donc "verte"et ne nécessite pas de restrictions supplémentaires.

Appel à la vigilance

Suite à ces nouveaux cas et afin d’éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, l'Agence Régionale de Santé Normandie appelle à la vigilance.

Il faut redoubler de prudence et appliquer tous ensemble les gestes barrières, de bon sens et d’hygiène. Dans ce sens, la préfecture de Seine-Maritime va ainsi renforcer les contrôles dans les établissements recevant du public afin de s’assurer du respect des mesures de protection. ARS Normandie

L’ARS et le préfet de région rappellent que les personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19, même légers, doivent contacter sans tarder leur médecin traitant (ou, si elles n’en ont pas, le 116 117 - appel gratuit 24h/24, partout en Normandie).

En cas de suspicion d’une infection à coronavirus COVID-19, le médecin prescrira un test virologique au patient et lui conseillera de s’isoler dans l’attente du résultat. Avec le soutien de l’Assurance Maladie, il identifiera également les personnes contacts qui seront elles-mêmes invitées à se faire tester et à s’isoler. Cette stratégie de tests permet d’identifier rapidement les personnes malades et les personnes contacts qui le nécessitent afin de mettre en œuvre les procédures de protection et d’isolement nécessaires.

[#Coronavirus] Le seuil d’alerte pour le nombre de reproduction effectif (R0) franchi en Normandie #RestonsPrudents

La situation est contrôlée mais le virus circule toujours dans la région.

+ d'info : https://t.co/TvAZdWV5qy pic.twitter.com/yXQ2musgsC — ARS Normandie (@ars_normandie) June 19, 2020

Pour casser la chaîne de transmission du virus, une stratégie d’identification des cas, de dépistage de leurs contacts et d’isolement des personnes malades et des contacts à risque est mise en œuvre depuis le début de l’épidémie sur tout le territoire normand. Il s’agit de repérer très précocement l’apparition de nouveaux cas, et en particulier de nouveaux cas groupés, pour contenir la circulation virale sur le territoire.

Dans ce cadre, l’ARS Normandie, les préfectures et les collectivités ont décidé de mener plusieurs actions proactives de dépistage au Covid-19 pour faciliter l’accès aux tests. Des opérations spécifiques vont notamment être menées localement sur le territoire normand, comme actuellement à Petit-Quevilly et à Saint-Etienne-du-Rouvray.