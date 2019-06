Départ en vacances : avez-vous besoin de la vignette crit’air ?

Une circulation différenciée pour surmonter l'épisode de pollution

#Pollution | Dans le cadre de la lutte contre la pollution et au vu des fortes chaleurs, la circulation différenciée est maintenue pour ce vendredi 28 juin.



Seuls les véhicules de la classe 0 à 2 Crit’Air pourront circuler à Paris et en petite couronne de 5h30 à minuit 👇 pic.twitter.com/9W1pseifJU — Préfecture de police (@prefpolice) 27 juin 2019

Du fait des niveaux de #pollution à l’ozone toujours élevés à @villedelyon et @villeurbanne, le préfet a décidé de reconduire la circulation différenciée jusqu’au dimanche 30 juin 2019.

Pensez déplacements alternatifs : @TCL_SYTRAL & #CritAir pic.twitter.com/ovKHhlQ6TG — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 28 juin 2019

Plusieurs opérations de sensibilisation sont organisées à la suite de l'alerte 2 pollution.

➡️ Pour la 1ère fois : circulation différenciée à #Marseille. Seuls les véhicules avec les vignettes Crit'Air 1 à 3 et verte peuvent circuler.

📌 @PoliceNat13 @Gendarmerie et @marseille pic.twitter.com/VdAMPtNk8Q — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) 27 juin 2019

Destination la plage ou la montagne ? Les lunettes de soleil sur le nez et les serviettes éponges autour du cou, tout est peut-être déjà prêt pour partir en vacances. Mais avant de prendre la route, mieux vaut savoir si la vignette crit’air doit être apposée sur le pare-brise de votre véhicule.Sur l'autoroute, le certificat de qualité de l'air - qui classe les véhicules selon leurs émissions polluantes - n'est pas nécessaire. Les préfectures des régions concernées imposent la réduction de la vitesse sur les routes à chaussées séparées. Dans le Haut-Rhin, la vitesse est abaissée à 20 km/h sur tout le réseau routier.En revanche, si vous entrez dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Annecy et Grenoble la circulation différenciée est mise en place. L'autocollant est un laissez-passer indispensable.A Paris et à Lyon, la mesure est en vigueur depuis mercredi 26 juin. Elle est prolongée jusqu'au dimanche 30 juin dans la métropole lyonnaise. Seuls les véhicules dotés d’une vignette crit’air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler. Il s’agit des voitures essence immatriculées avant fin 2005 et des véhicules diesel avant 2010.Les restrictions de circulation sont un peu moins rigoureuses pour les villes de Strasbourg, Marseille, Annecy et Grenoble. Les véhicules avec des vignettes crit’air de 0 à 3 peuvent rouler.

Est-ce trop tard pour se procurer une vignette crit'air ?

Si vous devez faire escale ou circuler dans les villes concernées par les restrcitions de circulation, un certificat de qualité de l'air doit être acheté. La démarche s'effectue en ligne. La vignette - qui coûte 3,62 euros - est expédiée par voie postale à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, sous 10 jours. Cela peut aussi s'effectuer par courrier. Toutefois, en raison du temps de saisie plus long et du nombre de demandes important, le délai d'envoi pourrait dépasser les 30 jours.



Si vous devez prendre la route ce week-end, pas de panique. Il n'est pas trop tard. Dès que votre demande aura été effectuée en ligne, une facture ainsi qu'une vignette temporaire vous seront transmises par mail. Ce courrier électronique sera à présenter en cas de contrôle dans l'une des agglomérations concernée par la circulation différenciée.