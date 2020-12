Mort d'un bébé d'un mois et demi, ses parents suspectés de graves maltraitances

Une petite fille d'un mois et demi est morte dimanche 20 décembre à La Chapelle-Longueville près de Vernon. Ses parents sont en garde à vue, suspectés de l'avoir violé et maltraité.

C'est un drame épouvantable qui s'est joué ce dimanche 20 décembre dans le petit village de La Chapelle-Longueville, près de Vernon. En début de soirée, le Samu et les pompiers sont appelés pour porter secours à une petite fille d'un mois et demi, en détresse respiratoire. Arrivés sur place, les secours n'ont malheureusement rien pu faire pour sauver le bébé dont le coeur avait déjà cessé de battre. Le médecin constate alors des hématomes sur les jambes de l'enfant, ainsi qu'une lésion importante au niveau de l'anus. D'après nos confrères de Paris-Normandie, le médecin rédige alors un Obstacle Médico-Légal .

La famille vivait dans une caravane à l'entrée du village depuis septembre dernier, avec leurs trois enfants de 3 ans et demi, 1 an et six semaines. Suspectés d'avoir maltraité et violé leur petite fille, les parents ont été placés en garde à vue le soir même dans les locaux du commissariat de Vernon. La mère de famille agée de 34 ans a été entendue ce matin par les enquêteurs. Le père, un homme de 35 ans, est quant à lui connu des services de police pour des faits de violences sur adultes, et de vol d'argent. Le couple sans travail, serait originaire de la vallée de l'Andelle.

La procureure de la république d'Evreux a ordonné une autopsie qui sera réalisée aujourd'hui mardi à l'Institut Médico Légal de Rouen. Elle devrait permettre de connaitre précisément les causes de la mort du bébé, et si son décés est consécutif à un viol.

D'après une source proche de l'enquête, les deux autres enfants du couple présenteraient également des signes de maltraitance. Ce drame effroyable intervient dans un contexte de grande précarité.