Le crime de la femme sans tête va-t-il être élucidé un jour ?

Le mystère reste entier. Le 21 juin 1983, le corps dévêtu et décapité d'Antoinette Lenepveu est découvert le long de la Divette, sur la commune de La Glacerie, aux portes de Cherbourg (50). Les investigations minutieuses menées pendant de longues années n'ont rien donné. Quarante ans après les faits, le pôle consacré aux crimes non élucidés de Nanterre relance l'enquête.

Quelques heures plus tard, la tête de la victime est retrouvée, non loin de la maison, dans un dépôt désaffecté de la SNCF.

L'affaire fait grand bruit à l'époque. Le crime sauvage inquiète dans le voisinage. La maison de la victime a visiblement été fouillée, et des traces de sang semblent accréditer la thèse, qu'Antoinette Lenepveu a subi des tortures pour avouer quelque chose.

En 1983, les enquêteurs restent prudents sur la résolution rapide de l'affaire. L'avenir va leur donner raison. Malgré de multiples investigations, aucune piste n'aboutit. Les enquêteurs de la sûreté urbaine de Cherbourg et le SRPJ de Caen s'obstinent pendant des années, en vain.

Le pôle "cold cases" se saisit du dossier

Depuis le mois de mai 2023, le pôle du Tribunal judiciaire de Nanterre (92), qui s'occupe des crimes sériels et non élucidés, a pris en charge l'affaire. Une source d'espoir pour les proches d'Antoinette Lenepveu. Les moyens techniques et scientifiques, aujourd'hui à la disposition de la justice, permettront peut-être d'élucider enfin ce meurtre mystérieux.