MÉTÉO. Canicule : ce mardi 25 juin et les jours suivants, c'est en Normandie qu'il fera le moins chaud !

Douceur sur le littoral normand, chaleur à l'intérieur

Des températures records pour un mois de juin

Fuyez les villes !

0800 06 66 66 (numéro vert)

Alors que le pays tout entier entre dans un épisode de canicule en ces derniers jours de juin 2019, avec des températures annoncées à l'ombre pouvant grimper jusqu'à 41°C à Clermond Ferrand ou Lyon et 40°C dans la capitale,Si le jour le plus chaud sera jeudi ou vendredi, le mercure ne devrait. La masse d’air saharienne épargnera les Normands qui pourrontsous un ciel d’abord localement nuageux puis qui se dégagera progressivement. Mercredi, il fera 23° à Saint-Lô, 22° à Caen et au Havre. Il fera bon aussi à Cherbourg, avec pas plus de 21°C, même au plus chaud de la journée du jeudi 27 juin. Le vendredi 28 juin, il fera 24°C à Dieppe... Bref,, et finalement dans les moyennes de ce début saison.Et plus on s'éloignera de la mer, plus la population devrait ressentir les effets de la vague de chaleur venant d'Afrique du Nord. Notamment dans l'Orne, avec une pointe à 34°C vendredi au plus chaud de la journée, dans la zone de Nogent-de-Retrou. A noter qu'il fera ce jour-là 30°C à Rouen et 31°C à Caen.Même s'il fera moins chaud en Normandie que dans les autres régions,Pour rappel, la canicule implique au moins trois jours et trois nuits au-delà d'un certain seuil de température (différent selon les régions). Elle devrait s'étendre au-delà du week-end au moins sur une large moitié du sud-est, selon Météo-France. Si aucune région ne devrait être épargnée par les pics,"Ilots de chaleur", les villes souffrent particulièrement, pour cause de sols bétonnés, du manque d'arbres et de l'intensité des activités humaines. Les températures ressenties devraient y être plus importantes et la pollution de l'air élevées.Les pouvoirs publics rappellent la nécessité de boire de l'eau régulièrement, de mouiller son corps et de protéger sa peau