Mont Saint-Michel : les chats errants seront stérilisés

Une campagne de stérilisation des chats du Mont Saint-Michel, demandée via internet

Le mode de financement n'est pas encore bouclé (des associations comme 30 millions d'amis ou le refuge Passerelles ont été contactées par la mairie) mais le mode d'action est déjà prévu : des cages seront disposées aupour"On va disposer des cages pour attraper les félins avec des appâts et ils seront stérilisés. Ensuite, on les ramènera sur le Mont. On a rédigé un courrier pour les administrés, pour expliquer la", explique Yann Galton, maire du Mont-Saint-Michel.La capture s'effectuera de nuit et il sera demandé aux habitants de garder leurs chats chez eux le soir.Le courrier sera bientôt envoyé officiellement pour annoncer la campagne de stérilisation qui devrait commencer le 14 mai prochain. Elle s'arrêtera lorsqu'un nombre significatif de félins auront pu être stérilisés.C'est une p étition en ligne lancée le 1er mai qui a mis en avant le problème des chats errants sur le Mont Saint-Michel . En deux jours, elle recueille 750 signatures de personnes désireuses d'assurer le bien être de ces félins. Les signataires demandent la mise en place d'une campagne de stérilisation des animaux. Parallèlement, les volontaires s'organisent pour évaluer le nombre de chats concernés. Selon le maire du Mont Saint-Michel, Yann Galton, une trentaine de chats pourraient être considérés comme errants, sur la commune. La reproduction étant exponentielle, il est important d'agir.Rien à voir avec le Mont Saint-Michel mais cette affaire de stérilisation des chats errants nous a rappelé l'existence de cette chanson "culte"