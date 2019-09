Les cerfs réfugiés chez Luc Besson continuent d'attirer les foudres : les agriculteurs demandent une campagne d'abattage

Vidéo-France 3 Normandie : les agriculteurs désabusés :

Témoignage d'agriculteur

C'est un sujet qui alimente la polémique dans les campagnes de l'Orne et surtout dans la région de Gacé (61) depuis de longues années. En 2017, la préfète déjà modifiait les dates d'ouverture de la chasse pour répondre aux demandes la fédération des Chasseurs de l'Orne, eux-même sous la pression des agriculteurs excédés.Cette fois, Luc Besson se retrouve personnellement dans le viseur des chasseurs de l'Orne : la federation ornaise a assigné le realisateur en justice pour ne pas avoir appliqué le plan de chasse sur sa propriété de la trinité-des-Laitiers (61), près de Gacé.Les cervidés aujourd hui en grand nombre chez lui, qui ont largement franchi le périmètre de la propriété causant de gros degâts sur les cultures aux alentours.Les agriculteurs réclament à la Federation des Chasseurs des mesures radicales. L'an dernier celle-ci a déjà payé plus dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, elle demande à la justice d'agir., explique Stéphane Lecaché, agriculteur.En 2016, et c'est toujours le cas aujourd'hui, des riverains nous rappelaient que tous les voisins du célèbre réalisateur ne sont pas du côté des agriculteurs en colère. Et beaucoup applaudissent les décisions de Luc Besson et la protection du cervidé.