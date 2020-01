Un policier rouennais porte plainte pour injures racistes de la part de ses collègues

L'IGPN (Insespection générale de la Police Nationale) a été saisie du chef de diverses infractions notamment diffamation non publique aggravée et provocation non publique à la discrimination - Pasacl Prache, Procureur de la République de Rouen.

D'après nos infos, on serait au delà de la petite blague ... ce sont des propos très très forts. Ils utilisent des termes comme négros, on y porte des jugemenst sur le travail des gens de couleur.

On a une évolution de la société, la police est à l'image de cette société, on ne peut pas savoir au moment du recrutement quels sont leurs opinions. Ensuite, nous avons une déontologie à avoir, on est au service de tous le spublics, quand on repère de tels propos, il y aune enquête et il y aura une réponse appropriée - Yann Bertrand - Secrétaire du syndicat Unité SGP Police à Rouen.