Pourquoi je me rappelle autant de mes rêves pendant le confinement ?

Est-ce qu'on rêve plus avec le confinement ?

"Non, on ne rêve pas plus que d'habitude", nous confie Alain Bonneville, psychothérapeute/onirothérapeute à Vernon. "La situation actuelle, qui est assez anxiogène, réveille des anciennes peurs qui peuvent tourner au cauchemar. Comme un cauchemar nous réveille, on s'en souvient plus facilement qu'un rêve. Mais on ne rêve pas plus que d'habitude", poursuit-il. "On se souvient des rêves quand ils sont plus impactants et angoissants."



"Le rêve a toujours un sens, il faut savoir l'interpréter. A partir du moment où des situations de confinement viennent réveiller des anciennes peurs qui n'ont pas été traitées, le rêve va expliquer des choses liées à l'histoire de la personne, qui peuvent remonter très loin", poursuit l'onirothérapeute.



"Le fait que les gens ont moins d'obligations de se lever tôt que lorsqu'ils travaillent, ils se réveillent de façon plus naturelle. Il est donc possible qu'ils se souviennent mieux du dernier rêve qu'il font juste avant de se réveiller", explique Céline Faria Endelin, interprète de rêves à Bayeux et Caen.

"Je rêve que mon chat attrappe le coronavirus"

Axel, 30 ans, nous confie avoir rêvé que son chat avait attrapé le coronavirus. "L'animal renvoit à ses propres instincts et aux besoins de son corps. Ca traduit l'angoisse des gens", explique Céline Faria Endelin. "Ce rêve représente la crainte que notre propre corps soit atteint du coronavirus, la crainte qu'on ne puisse pas se protéger comme on le devrait."



Fait étonnant, donc. Axel qui s'est réveillé avec l'angoisse que son chat attrape le coronavirus, traduit finalement une autre angoisse. C'est là tout le paradoxe de l'interprétation des rêves.



"Les animaux domestiques dans les rêves symbolisent nos besoins, nos intincts et la manière dont on se conduit dans la vie. C'est-à-dire la manière dont on fait attention ou pas à son coprs et aux besoins du corps. Selon l'état de l'animal dans le rêves, cela nous alerte sur le fait qu'on est bien avec son corps ou au contraire qu'on est un peu perdu pieds avec ce corps et qu'il est grand temps d'y faire attention", poursuit Céline Faria Endelin.



