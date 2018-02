Emile, habitant d'Elbeuf sur Seine

Deborah, habitante du chemin de halage de Saint Aubin les Elbeuf

A Saint-Aubin-lès-Elbeuf, la décrue se poursuit, les habitants nettoient

A Saint-Aubin-les-Elbeuf, la décrue est lente et progressive. Résultat, les trois quarts des maisons situées sur le chemin du halage sont désormais au sec.Mais cinq habitations restent à ce jour inondées. Leurs occupants ont dû quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. Chaque jour, ils viennent constater la vitesse à laquelle le niveau de la Seine redescend.Si elles sont encore l'électricité, ces familles s'inquiètent surtout des problèmes d'assainissement.La Métropole dépêche chaque jour un camion de pompage. Et pourtant, les riverains se sentent abandonnés à leur sort.Emilie Leconte et Bruno Morice sont partis à leur rencontre. Voyez leur reportage avec les interviews de :