Féminicide au Havre : une marche blanche en centre ville à la mémoire de Johanna

"Justice pour Johanna"

" Elle ne méritait pas de partir, elle devait rester avec nous. La justice aurait du faire son travail il y a 1 mois. A cette heure-ci, elle serait avec nous, avec ses enfants. "

Rassemblement organisé en mémoire de Johanna, victime de son ex conjoint.

Mes pensées vont à sa famille, ses enfants et ses proches.#johannatilly #LeHavre pic.twitter.com/ODr0q40Wdb — Jean-Baptiste Gastinne (@JBGastinne) September 18, 2019



"L'affaire a été classée sans suite alors qu'elle a sauté par la fenêtre pour sauver sa peau. Le résultat, il est là !"

"On sait que ces gens là sont violents, on prend toutes les mesures en général de sécurité ppour eux et pour nos personnels. Mais on sait que ça arrive et malheureusement c'est arrivé !"

La marche blanche pour Johanna au Havre

C'est d'abord en silence qu'ils ont défilé, tous ensemble. Des anonymes, des amis, des voisins. Plus d'une centaine de personnes a traversé la ville pour rendre hommage à Johanna, décédée ce lundi 16 septembre au Havre sous les coups de son ex compagnon. 14 coups de couteau assénés à la sortie d'un supermarché, devant les yeux de ses 3 jeunes enfants.Dans le cortège; beaucoup de tristesse se lisait sur les visages mais aussi de la colère et énormément de questions sans réponses.La mère de la victime, furieuse et en colère contre les autorités, a fustigé la justice qui n'a pas fait son travail.Finalement arrivés devant l'hôtel de ville, leur fureur éclate, ainsi que leurs sanglots.Le maire de la ville, Jean-Baptiste Gastinne, a tenu a affirmer sur place et en personne son soutien à l'entourage de la victime.Le 11 août dernier, la jeune femme, déjà menacée par son conjoint à l'aide d'un couteau, avait du fuir de son domicile par la fenêtre. Malgré une intervention de la police et un placement en garde à vue, le conjoint avait finalement été relaché. Les témoignages dans la foule sont éloquents :Depuis cet événement, la jeune femme avait d'abord été hébergée par sa sœur, puis dans un foyer d'accueil. Mais apparemment, sans mesure de protection particulière.Dans d'autres pays comme l'espagne, des dispositifs comme le bracelet anti-rapprochement sont déjà utilisés. Censé protéger les victimes de violences conjugales de leur conjoint, il devrait être généralisé "début 2020", a récemment promis le gouvernement lors du grenelle contre les violences faites aux femmes.