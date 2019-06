Le Havre : l'agression de 2 surveillants de prison requalifiée en tentative d'assassinat terroriste

Ces détenus radicalisés sont imprévisibles. La veille tout s'était bien passé

St Aubin Routot : les surveillants de prison alertent sur les détenus radicalisés

"Nos quartiers ne sont pas adaptés" alertent les surveillants de St Aubin Routot

a été requalifiée en "tentative d'assassinats terroriste", a annoncé vendredi le parquet de Paris."Les premiers éléments de l'enquête", notamment des témoignages qui laissent supposer une intention homicide et une préméditation, "ont conduit la section antiterroriste du parquet de Paris à requalifier les faits en tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le parquet.Reportage de Bénédicte Drouet et Anne-Laure MeyrignacLes faits se sont déroulés à 07H00, à l'ouverture de la cellule. Le détenu de 25 ans condamné en 2017 pour participation à association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste,Écroué en 2015, il était libérable en 2022. Selon les syndicats il a crié à plusieurs reprises "Allah akbar". Selon FO, il a aussi utilisé un morceaude miroir."On demande le transfert des détenus radicalisés dans des établissements spécialisés. Nos quartiers ne sont pas adaptés. On n'a aucune formation.mais quand ils vont en activité ou au parloir ils se fondent dans la masse et croisent forcément les 260 autres détenus, ce qui favorise la diffusion de leur message", a déploré M. Blothiaux interrogé par l'AFP.Les investigations sont confiées à la police judiciaire de Rouen, à la section antiterroriste, la sous-direction antiterroriste et la Direction générale de la sécurité intérieure.