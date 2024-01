Panne d'électricité : un millier de foyers victime de coupures de courant en Normandie

Environ 1 000 foyers sont privés d'électricité en Normandie, ce mercredi 3 janvier 2024, au matin. Répartis sur le Calvados, la Manche, la Seine-Maritime et l'Orne, les incidents sont dus au coup de vent de la nuit. Un retour à la normale est prévu dans la journée.

Enedis recense ce mercredi 3 janvier environ 1 000 clients privés d'électricité en Normandie. "Il s'agit d'incidents diffus", explique le gestionnaire du réseau de distribution. Ils sont "très souvent liés à de la végétation tombée sur les lignes à cause des rafales de vents" qui ont balayé la région mardi 2 janvier en fin d'après-midi et dans la nuit.

Plusieurs secteurs sont davantage touchés. C'est le cas du nord Cotentin, aux alentours de Cherbourg-en-Cotentin et Digosville. Dans le Calvados, on déplore des coupures au sud de Caen, près de Vieux et Maltot, sur la Côte Fleurie, à Bonneville-sur-Touques, Canapville et Saint-Martin-aux-Chartains, ainsi qu'autour de Condé-en-Normandie.

Tous les incidents en cours de traitement

Les pannes de ce secteur-ci rayonnent également sur l'Orne, avec des clients privés d'électricité à Athis-Val-de-Rouvre. En Seine-Maritime, des incidents sont répertoriés au centre du département, notamment près de Saint-Maclou-de-Folleville, et à Martigny, près de Dieppe. L'Eure ne serait visiblement pas touché par les pannes.

90% du temps, ces pannes ponctuelles sont liées à des arbres ou des branches tombées sur les lignes. Chaque choc sur une ligne génère une microcoupure. Au bout de trois micro coupures, le système se met en sécurité et engendre une coupure franche. Enedis

Enedis affirme que tous les incidents sont en cours de traitement, et que le retour à la normale doit arriver dans la journée pour tous les foyers impactés.