Jours fériés 2024 : comment bien profiter des week-ends prolongés cette année ?

La fin de l'année 2023 approche et votre patron vous a peut-être d'ores et déjà demandé vos jours de congés. Voici le calendrier 2024 des jours fériés et des astuces pour profiter au mieux de ces week-ends prolongés.

Au revoir 2023, bienvenue 2024 ! Alors que la fin de l'année 2023 approche, votre responsable vous a certainement déjà demandé vos dates de vacances pour l'année 2024. Et il y a toujours une chose à prendre en compte avant de donner ses dates : les jours fériés !

Quand tombent les jours fériés en 2024 ?

En 2024, les jours fériés devraient plutôt bien tomber à l’exception du 14 juillet qui tombe un dimanche. Pour le reste, il y a pas mal d'occasions de réaliser des week-ends prolongés en posant une seule journée.

Voici quand tombent les jours fériés et les ponts en 2024 :

Jour de l'an: lundi 1 er janvier 2024

janvier 2024 Lundi de Pâques: lundi 1 er avril 2024

avril 2024 Fête du Travail : mercredi 1 er mai 2024

mai 2024 Victoire de 1945 : mercredi 8 mai 2024

Ascension : jeudi 9 mai 2024

Lundi de Pentecôte : lundi 20 mai 2024 (férié dans certaines entreprises mais pas toutes)

Fête nationale : dimanche 14 juillet 2024

Assomption : jeudi 15 août 2024

Toussaint : vendredi 1 er novembre 2024

novembre 2024 Armistice 1918 : lundi 11 novembre 2024

Noël: mercredi 25 décembre 2024

Voici quels sont les jours fériés qui tombent pendant les vacances scolaires en Normandie (zone B) :

Le 1 er janvier 2024 (vacances de Noël)

janvier 2024 (vacances de Noël) Le 1 er mai pour la zone B

mai pour la zone B Le 8 mai et le 10 mai : pour les zones A, B et C

Le 14 juillet et le 15 août pendant les vacances d'été

Le 1 er novembre pour les zones A, B et C

novembre pour les zones A, B et C Le 25 décembre pour les zones A, B et C

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs jours à poser pour bénéficier de week-ends prolongés :

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

Lundi 6 mai

Mardi 7 mai

Vendredi 10 mai

Et en 2025 ?

Regard vers l'année 2025, pour savoir à quelle sauce nous serons mangés.

Jour de l'an: mercredi 1er janvier 2025

Lundi de Pâques: lundi 21 avril 2025

Fête du Travail : jeudi 1 er mai 2025

mai 2025 Victoire de 1945 : jeudi 8 mai 2025

Ascension : jeudi 29 mai 2025

Lundi de Pentecôte : lundi 9 juin 2025 (férié dans certaines entreprises mais pas toutes)

Fête nationale : lundi 14 juillet 2025

Assomption : vendredi 15 août 2025

Toussaint : samedi 1 er novembre 2025

novembre 2025 Armistice 1918 : mardi 11 novembre 2025

Noël : jeudi 25 décembre 2025

À l’exception du samedi 1er novembre, l'année 2025 semble également être un bon cru au niveau des jours fériés.