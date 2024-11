Meurtre d'Héloïse, 17 ans, à Rouen : après sa fuite, le suspect interpellé et mis en examen

L'homme suspecté d'avoir tué son ex-compagne, Héloïse, 17 ans, le 20 octobre 2024 sur les Hauts-de-Rouen, a été interpellé après avoir pris la fuite de l'hôpital du Rouvray, mercredi 6 novembre. Le présumé meurtrier a été mis en examen du chef de meurtre aggravé et placé sous mandat de dépôt.

Mise à jour, jeudi 7 novembre, à 20h30. Le procureur de la République, Sébastien Gallois, précise que le suspect a été placé en rétention sur mandat d’arrêt."ll a été présenté au tribunal ce jour, mis en examen du chef de meurtre aggravé et placé sous mandat de dépôt", indique-t-il.

Un premier retour d'expérience a été réalisé avec les équipes de l'hôpital psychiatrique de Saint-Etienne-du-Rouvray, après sa fuite, ce qui a conduit "à la prise de mesures immédiates de renforcement de la sécurité du bâtiment et du dispositif de surveillance", précise le procureur.

L'homme suspecté d'avoir tué Hélöise, 17 ans, le dimanche 20 octobre 2024, s'est enfui de l'hôpital du Rouvray où il était retenu. L'information a été révélée par nos confrères de Paris-Normandie et confirmée par une source policière.

Un fuyard rapidement interpellé

L'homme a quitté l'établissement hospitalier, mercredi 6 novembre 2024, peu avant 18 heures avant d'être interpellé par la police nationale à 21h50 le même jour. Il avait été placé en hôpital psychiatrique le 22 octobre 2024 à l'issue d'une garde à vue 48 heures.

Héloïse, une jeune fille âgée de 17 ans avait été tuée dans le logement de son ex-compagnon dans le quartier des Hauts-de-Rouen.

C'est un membre de la famille d'Héloïse qui avait alors retrouvé le corps et appelé les secours. Cette dernière, habitante de Déville-lès-Rouen, se trouvait dans l'appartement de son ex au moment des faits et avait déjà succombé à ses blessures.

La police judiciaire en charge de l'enquête

Le suspect, né en janvier 2002, serait déjà connu des services de police pour des faits de violences intrafamiliales. Il est soupçonné d'avoir asséné à son ex-petite amie de nombreux coups avant de prendre la fuite en train et d'être interpellé en gare Saint-Lazare, à Paris.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête, ouverte pour le chef d'accusation d'assassinat.