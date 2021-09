Présidentielle : pourquoi Anne Hidalgo a choisi Rouen pour annoncer sa candidature

Anne Hidalgo a donc choisi Rouen pour annoncer dans la matinée du dimanche 12 septembre sa candidature officielle à l'élection présidentielle d’avril 2022. Un choix stratégique pour la maire socialiste de Paris. Et une belle mise en lumière pour le maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol.

Ce n’est pas la première fois qu’Anne Hidalgo décide de descendre la Seine jusqu’à Rouen.

Son dernier déplacement dans la capitale normande remonte au 11 février dernier où elle avait rejoint un ancien premier ministre, le maire du Havre Edouard Philippe, tous deux accueillis par Nicolas Mayer Rossignol, maire socialiste de Rouen et président de la métropole rouennaise. A l’ordre du jour de cette rencontre : l’axe Seine. Un projet initié par Nicolas Sarkozy en 2008 qui souhaitait en faire la colonne vertébrale du Grand Paris et autour duquel l’ancien premier ministre et la candidate à la présidentielle ont souhaité se retrouver.

© France Televisions

Une belle image, non sans arrière-pensées politiques pour ces deux édiles aux ambitions présidentielles. L’un se réserverait pour 2027 alors que l’autre, poussée par son parti et ses proches, se lancera donc dans la course ce dimanche 12 septembre à Rouen.

Rouen, un laboratoire d'idées en dehors de Paris

Le choix de Rouen n'est pas anodi. D’abord parce que Rouen n’est pas Paris.

Anne Hidalgo souhaite sortir de la capitale, de son image de maire de Paris et ainsi offrir à sa candidature une envergure nationale, visible pour la province et le reste de la France.

Et puis parce que Rouen, sous l’impulsion de Nicolas Mayer Rossignol, cherche à apparaître comme un laboratoire à idées en matière d’écologie. Pour preuve, l’organisation de "Rouen Métropole, capitale du monde d’après" du 13 septembre au 10 octobre soit 3 semaines de débats, de réflexions autour des mobilités, du monde d’après, de l’espace urbain, des énergies renouvelables.

Des sujets sur lesquels le maire de Rouen Nicolas Mayer Rossignol travaille.

Lors de leur rencontre avec Edouard Philippe, "NMR" avait émis plusieurs propositions autour des énergies décarbonnées, des mobilités ou encore de la dépollution des friches. Des centres d’intérêt séduisants pour la future candidate Anne Hidalgo qui souhaite baser son programme sur la justice sociale, l’écologie et la république. Une vision qu’elle détaillera d’ailleurs dans son livre Une femme française qui sortira le 15 septembre prochain.

Outre l’empreinte verte que s’évertue à donner le maire rouennais à son territoire, la maire de Paris est aussi déterminée à s’appuyer sur les 30.000 adhérents que compte le Parti Socialiste.

Nicolas Mayer Rossignol, proche d'Anne Hidalgo

Soutenue par le secrétaire national de son parti Olivier Faure, qui s’est déjà prononçé en sa faveur, Anne Hidalgo sait qu’elle aura besoin du soutien de jeunes élus comme Nicolas Mayer Rossignol qui, de son côté ne cache pas son enthousiasme. L’actuel maire de Rouen et président d’une des 21 métropoles françaises l’affirme :

Avec Anne, on est très proche et on travaille ensemble. On a besoin de quelqu’un qui rassemble et elle incarne la promesse républicaine. N.Mayer-Rossignol

Quant au rôle qu’il jouera dans cette candidature, rien ne filtre ni du côté rouennais, ni du côté de la capitale.

L’actuelle maire de Nantes, Johanna Rolland, assumera probablement la direction de la campagne d’Anne Hidalgo. Quel rôle pourrait jouer alors Nicolas Mayer Rossignol ? Le principal intéressé répond "Je ne sais pas encore".

« Ces questions sont en cours de réflexion » ajoute son entourage.

Réponse peut être dimanche matin lors de leurs retrouvailles dans la capitale normande.

Anne Hidalgo invitée du JT de 20H de France 2 dimanche soir

À noter qu'Anne Hidalgo sera l'invitée de Laurent Delahousse dans le JT de 20h de France 2, dimanche soir après sont déplacement à Rouen.