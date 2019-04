Sourde et muette, elle est attaquée pour sa chaîne en or dans un bus de Rouen

C'est dans un bus qui circule hier soir (dimanche 28 avril 2019) sur la rive gauche de Rouen, que vers 22h, une passagère et le conducteur sont témoins d'une scène violente. Deux hommes agressent une passagère. Avec brutalité, ils tentent d'arracher la chaîne en or qui se trouve autour du cou de cette femme. Une victime qui est sourde et muette et qui a le bras gauche dans le plâtre…

Bloqués dans le bus Le bus se trouve boulevard de l'Europe, près de la rue de Lessard et de la clinique Mathilde. Le conducteur stoppe son véhicule, déclenche l'alerte et verrouille les portes. Prévenue, la police arrive rapidement sur les lieux. Le conducteur explique qu'il a assisté à une tentative de vol avec violence, ce que confirme l'autre témoin. Les deux suspects sont invités à descendre du bus.

En garde à vue Ils semblent ivres et ne pas bien comprendre ce que leur disent les policiers. Pendant ce temps, la victime est prise en charge : elle saigne au niveau de la commissure des lèvres.



Les deux agresseurs présumés, deux hommes âgés de 25 et 46 ans de nationalité Nigériane (l'un des deux est en situation irrégulière) sont emmenés à l'hôtel de police de Rouen, présentés à un officier de police judiciaire, puis placés en garde à vue.



Une enquête est en cours. Le visionnage des enregistrements des caméras vidéo placées à l'intérieur du bus va permettre d'établir avec précision le déroulé des faits.





