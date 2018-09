A Yvetot, les enfants font la loi : interdiction de fumer sur les trottoirs des écoles

Deux représentants du conseil des jeunes citoyens d'Yvetot / © Raphaël Deh

lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8 à 9 heures, 11 heures à midi, 13 heures à 14 heures et 16 et 17 heures

du 3 septembre au 5 juillet 2019

Dite pas les enfants, la mesure est mieux perçue

A Yvetot, la police municipale veille et dissuade / © Raphaël Deh

© Raphaël Deh

Interdire de fumer sur le trottoir des écoles, c'est une décision encore rare. Dans le Nord, la ville de Solesmes a prisA Yvetot, c'est l'assemblée des jeunes qui a souhaité cette mesure en mai dernier. Une décision suivie par un arrêté du maire le 12 juillet.Il est désormais interdit de fumer sur le domaine public devant les écoles maternelles et primaires de la commune. Cette mesure est limitée à certains jours et heures :La ville explique cette interdiction par deux motifs, pour lutter contre lesubi par les enfants sur les trottoirs et dans la cour et aussi parce que des mégots ont déjà été ramassés et portés à la bouche par des écoliers.Les agents de police sont désormais habilités à dresser des procès-verbaux pour les fumeurs pris en flagrant délit. Les patrouilles sont d'ailleurs bien visibles aux heures d'entrée et de sorties des écoles.