Bordeaux et G7 : des militants d'Extinction Rébellion enchaînés au pont Chaban pour bloquer l'arrivée d'un paquebot

Alors qu'un navire de croisière doit arriver à #Bordeaux une quarantaine d'activistes @XtinctionRebel s'est enchaîné au pont Chaban Delmas afin de l'empêche de se lever. Objectif: sensibiliser à la pollution de ces bateaux #AFP #photo pic.twitter.com/T4DcTy7Vqs — Nicolas Tucat (@nicotucat) August 24, 2019

Le Riviera n'a pas pu accoster à Bordeaux. / © DR / FRANCE 3

Bordeaux : des militants d'Extinction Rébellion enchaînés au pont Chaban

Interview d'Alex, membre d'Extinction Rebellion. Auteur : Quentin Monaton.

En marge de l'ouverture du G7 ce samedi 24 août à Biarritz, et de la grande manifestation des opposants au sommet qui est parti à Hendaye en direction d'Irun, les militants de l'organisation Extinction Rebellion ont bloqué la levée du pont Chaban-Delmas à Bordeaux.D'après le constat d'un photographe de l'AFP, les militants étaient une quarantaine à être enchainés à la structure.Les manifestants tentaient ainsi d'empêcher l'arrivée du paquebot Le Riviera. Selon Bordeaux Métropole , le pont devait être levé pour laisser passer le navire de croisière entre 12h34 et 14h52.La police et les pompiers spécialisés du GRIMP sont intervenus pour déloger les militants.En revanche, le Riviera a du s'arrêter en amont de Bordeaux, une "petite victoire pour le mouvement écolo", selon les mots d'un des participants à ce blocage."Le message, c'est de conscientiser sur l'énorme pollution générée par ces gros paquebots, qui sont des croisièristes de luxe [...], et polluent énormément, plus que toutes nos voitures" souligne Alex, membre de Extinction Rebellion.