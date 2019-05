Sur l'Île d'Oléron, le coq Maurice aura un procès

J'emmenerai le coq à la barre.

Le cocorico matinal de Maurice n'est pas du goût de tout le monde.. Le couple, qui possède une maison de vacances juste à côté de l'enclos,Après une première plainte, une lettre recommandée d'un conciliateur juridique, ce jeudi 9 mai, c'est le coup de grâce pour Corinne : "Un huissier est venu m'apporter une convocation." La propriétaire est convoquée au

Les plaignants réclament non pas la mort mais le départ du coq. Pour Corinne Fesseau, se séparer de sa basse-cour est impensable :

C'est comme si on me demandait de me débarrasser de mon chien ou de mes enfants. Ce "poulet" s'est attaché à nous et nous à lui. C'est devenu un emblême d'Oléron.

Une pétition recueille 30.000 signatures

Ce n'est pas une première

Aujourd'hui, Corinne, que nous avons jointe par téléphone, se dit "désabusée" et très "colère" : "Sur 80 personnes de la résidence, il n'y a que ce couple qui se plaint. On ne les connaît pas. Ils viennent deux fois par an sur l'île. Moi, ça fait 35 ans que j'habite ici."Pour sauver son animal, la propriétaire a alors lancé une pétition qui a recueilli près de. Dans son combat pour sauver son coq, Corinne Fesseau a reçu le soutien de nombreux riverains, et même du maire de Saint-Pierre-d'Oléron. Christophe Sueur a pris unen 2018 pour rappeler le caractère rural de sa commune, et le droit de ses habitants à entretenir une basse-cour.Maurice ne serait pas le premier coq à passer à la barre et la jurisprudence plaide pour lui. Il y a quinze ans,. Elle justifiait ainsi son arrêt : "La poule est un animal anodin et stupide au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois".En 2018, un autre coq avait fait polémique sur l'île . Il s'agit de Coco. La propriétaire avait même reçu une lettre anonyme contenant une menace de mort.