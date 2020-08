Gémozac : une fillette de 16 mois succombe après avoir été mordue par le chien de la famille

Une enfant de 16 mois a été mortellement mordue par le chien de race american staffordshire terrier de sa famille à Gémozac en Charente-Maritime. Une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident est en cours

Terrible fait-divers samedi à Gémozac. Lors d'un rassemblement familial, le chien de race american staffordshire terrier de la famille a mortellement mordu une petite fille de 16 mois. Selon nos confrères de Sud-Ouest , l'enfant est morte dans l'ambulance des pompiers. On n'en sait pas plus, la gendarmerie refuse de communiquer. Une enquête est en cours, elle a été confiée à la brigade territoriale de Gémozac.Le chien american staffordshire terrier et un chien d'attaque de catégorie un. Depuis la loi de 2010, tout propriétaire d'un chien de catégorie un ou deux doit être détenteur d'un permis de détention. Pour l'obtenir, il faut subir une formation de sept heures sur l'éducation et le comportement des chiens. Il faut également faire faire une évaluation comportementale de l'animal et posséder un certificat de stérilisation.