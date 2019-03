Naufrage du Grande America : les 2 premiers navires remplis de fioul récupéré en mer accostent à La Rochelle

Des escales techniques pour décharger le fioul récupéré



Séché environnement emporte le marché du traitement des déchets

Depuis ce mercredi matin, les 2 premiers navires remplis de fioul récupéré en mer et de matières polluantes sont à quai à La Rochelle, au port autonome de La Pallice.Le déchargement des matières polluantes et des hydrocarbures a débuté.Ses déchets doivent désormais être traités, recyclés et éliminés.On ignore pour le moment le volume de résidus d'hydrocarbures contenu à bord de ces deux navires.Une partie des 9 navires constituant le dispositif antipollution mettra donc à profit les 2 prochains jours afin de réaliser des escales logistiques au port autonome de La Rochelle. Ces escales permettront notamment de débarquer le polluant récupéré en mer et le matériel usagé.Mardi soir, le premier navire à regagner le port de La Rochelle, le BSAM Rhône, était visible depuis la côte.L’armateur italien du Grande America a pris contact avec le port de la Rochelle pour pouvoir accueillir les bateaux qui transportent les hydrocarbures récupérés en mer.Le port autonome a donné son accord de principe pour accueillir ces bateaux au bassin à flot n°1 pour les opérations de déchargement.L’armateur a choisi la sociétéet Triadis services basée à Rouen pour procéder au déchargement, à la prise en charge et au traitement des déchets.Les camions étaient sur place dès mardi soir.