Saint-Thomas de Conac : un loup gris aperçu près d'une parcelle de vigne

Le loup gris, photographié à Saint-Thomas de Conac, le long d'une parcelle de vigne. / © ONCFS 17

Brebis mortes

Un loup a bel et bien été aperçu cette semaine en Charente-Maritime sur les bords d'une parcelle de vigne de la commune de Saint-Thomas de Conac, dans le sud-ouest de la Charente-Maritime.La présence de l'animal a été validée ce mercredi par les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), grâce à une photographie prise par un passant et aux détails qu'il a pu fournir.Le loup a été authentifié comme étant un loup gris (Canis lupus lupus).Selon la préfecture de Charente-Maritime, cette découverte intervient après la découverte de brebis mortes il y a une quinzaine de jours sur une exploitation bio (ferme de la Gravelle). L'information a été confirmée aux autorités par la mairie de Mortagne, ce jeudi. En raison du délai, l'ONCFS n'a à ce point pas été en mesure d'établir un lien formel entre les faits.Des investigations se poursuivent pour déterminer l'origine de cet animal et collecter des informations qui pourraient permettre de le localiser.L'ONCFS rappelle que la présence du loup gris dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine est occasionnelle et qu'il s'agit d'une espèce protégée. A ce titre, toute observation de grand canidé et tout constat d'attaque sur des animaux sauvages ou domestiques doivent être rapidement signalés au service départemental compétent de l'ONCFS.