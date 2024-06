TEMOIGNAGE : un an après le tremblement de terre, les habitants de La Laigne n'ont toujours pas retrouvé une vie normale

C'était le 16 juin 2023. Un violent tremblement de terre détruisait de nombreuses habitations, notamment dans le village de La Laigne, en Charente-Maritime. Un an après, de nombreux habitants vivent toujours dans un mobile home et le gérant du restaurant a été contraint de fermer son commerce. Il a accepté de témoigner.

C’est un peu après 18 h 30 que le tremblement de terre de magnitude 5,3 s’est produit ce 16 juin 2023. Il a frappé le sud des Deux-Sèvres et une partie de la Charente-Maritime, notamment le village de La Laigne. Un an après, beaucoup d’habitants n’ont pas pu regagner leur logement. Le gérant du restaurant a même dû fermer son commerce. Aujourd'hui, l'établissement de Gaétan Déféo est désormais totalement désert. Tout a été revendu après la liquidation judiciaire.

Ça fait toujours un truc au cœur de voir tout ça vide. Gaétan Déféo Ancien gérant du "Resto dé Fréro"

Pour l’ancien gérant de l’unique restaurant de la commune, la souffrance est toujours là : « Ça fait toujours un truc au cœur de voir tout ça vide. Même là, à cette époque, il y aurait les terrasses devant sur l’herbe avec du monde mais là… Ça fait un pincement. Compliqué… Le destin… »

Si Gaétan Déféo a dû arrêter son commerce, ce n’est pas directement à cause des dégâts du séisme mais parce que le préfet a interdit aux poids lourds de traverser le village début juillet. Le « Resto dé Fréro » est alors passé de 100 couverts par jour à 5 ou 6 et Gaétan Déféo a dû se résigner à fermer.

Aujourd’hui, il estime que l’arrêté d’interdiction de circulation était disproportionné et attend une compensation de l’Etat une aide pour pouvoir réinvestir : « En tant que gérant, on n’a même pas droit au chômage. Ils m’ont dit de m’inscrire au RSA mais ça fait un peu juste. Avec cet argent là (celui de l’Etat), je pourrais reprendre quelque chose, de remonter quelque chose. »

En attendant, Gaétan Déféo travaille sur les chantiers. Une reconversion à 45 ans qu’il n’a pas voulue. Ce qu’il souhaite en revanche, c’est que son village renaisse :

Maintenant à part une machine à pain, il n’y a plus rien dans le village. C’est un peu un village fantôme. Gaétan Déféo Ancien gérant du "Resto dé Fréro"

Un an après, il n’y plus aucun commerce à La Laigne et les cicatrices sont toujours bien présentes chez les habitants.

