Tourisme et handicap sur l'île de Ré : pour des vacances accessibles aux personnes handicapées

C'est parce que le camping proposait une rampe d'accès au mobil-home et de larges espaces intérieurs que la famille Mérigout a choisi de passer ses vacances à la Couarde-sur-mer.Pour Ophélie, 17 ans, s'y déplacer est "beaucoup plus simple" ; la jeune fille est polyhandicapée. Elle peut également profiter d'une plage handisport, explique son père Pascal.De fait, le camping de l'Océan est l'un des vingt-neuf sites labellisés "tourisme et handicap" sur l'île de Ré qui est à la pointe dans ce domaine. L'île est même la première destination touristique pour ce type de label.Autre lieu adapté, la plage de Rivedoux ; la commune a été l'une des premières à proposer des fauteuils spéciaux permettant de se déplacer sur le sable et d'aller dans l'eau. Patrice Raffarin, le maire explique que l'objectif est de faciliter l'accès des handicapés à la plage et à l'océan.Reportage de F. Farge, M. Millet, M. Chauvegie et C. Grivet ( itw : Pascal Mérigout, père d’Ophélie ; Benoît Pinaud, directeur du Camping de l’Océan ; Patrice Raffarin, maire de Rivedoux ; Alizé Gautelier)La commune dispose aussi " de stationnement en grand nombre pour qu'ils puissent être au plus près des plans inclinés" détaille-t-il.Ces aménagements et ces fauteuils peuvent également servir aux personnes dont la mobilité est réduite parfois temporairement comme après un accident.