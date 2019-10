Charente : le réseau informatique de Grand Cognac victime d'un virus de grande ampleur

La cyberattaque s'est produite dans la nuit de vendredi 12 au samedi 13 octobre, vers 1h du matin. Le virus informatique a été injecté sur un des ordinateurs de la communauté d'agglomération du Grand Cognac, via la messagerie, et il s'est ensuite propagé à tout le réseau, en l'absence du personnel de la collectivité. Au total, près de 400 ordinateurs ont été touchés.

Les données des dossiers cryptées et illisibles Le cryptovirus utilisé est un tout nouveau logiciel d'hameçonnage informatique qui crypte les données en les rendant illisibles. A l'heure actuelle, aucune solution n'a été mise au point pour le contourner.

Les dégâts et les pertes sont très importantes. Plusieurs milliers de documents ont pu être contaminés. Parmi eux, les fichiers d'urbanisme et de marchés publics qui ne sont plus accessibles. Des dossiers sur lesquels certains employés de Grand cognac travaillaient depuis longtemps ont été perdus et la messagerie a été bloquée pendant une semaine.

La collectivité s'organise pour tenter de récupérer certains des dossiers qu'elle traite auprès d'autres organismes et tous les ordinateurs vont être scannés et nettoyés.

Les services de Grand Cognac sont tout de même restés ouvert au public et le réseau devrait être à nouveau entièrement opérationnel d'ici 10 à 15 jours au maximum.

Une plainte a été déposée par la communauté d'agglomération à qui aucune demande de rançon n'a été adressée.

A Paris, le groupe M6 a également été touché à la même date par un virus de grande ampleur provoquant l'arrêt des systèmes bureautiques.