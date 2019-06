Chamberet (Corrèze) : un enfant de 8 ans disparaît de l'école et parcourt 5 kilomètres tout seul

Que s'est-il passé ?

Le portail de l'école élémentaire de Chamberet (Corrèze) n'est jamais fermé à clé. / © Angélique Martinez - France 3 Limousin

Corrèze : un enfant s'échappe de son école, la mère sous le choc

Corrèze : un enfant s'échappe de son école, la mère sous le choc

Le 6 juin 2019, un enfant de tout juste 8 ans a échappé à la surveillance du personnel scolaire à 16h30. Il a été retrouvé à 18h30 à 5 kilomètres de son école.



Jeudi 6 juin 2019, à Chamberet en Corrèze, un petit garçon d'à peine huit ans a échappé à la surveillance du personnel scolaire et a pu quitter son école, seul, à 16h30. Il a été retrouvé sains et sauf à 18h30, après avoir parcouru un trajet de 5 kilomètres le long d'une route très fréquentée, pour rejoindre le domicile de son papa. La mairie fait son mea-culpa.Le petit garçon est scolarisé dans la même école que celle de son frère de 9 ans. A la fin de la journée d'école, ils se sont retrouvés dans la cour de récréation mais l'aîné a ensuite rejoint l'atelier d'aide aux devoirs sans prévenir son petit frère. Le garçonnet a alors paniqué, croyant que son père l'avait oublié ou que son grand frère était parti sans lui.. C'est le père, à 18h15, venant chercher ses enfants à l'école, qui s'est aperçu de la disparition.La maman est sous le choc :La gendarmerie a alors mis en place un plan de recherches, appuyé par un hélicoptère. A 18h30, l'enfant a été retrouvé, chez son papa,Nous avons contacté la mairie de Chamberet qui explique : "C'est vrai qu'il y a un problème avec le portail de l'école",. Du côté des parents, c'est l'incompréhension. La mère de l'enfant aurait souhaité plus d'explication et surtout, une solution pour que cela ne se reproduise pas.