Corrèze : à Meyssac, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux se sont dit oui

Avec : François Hollande - France 3 Nouvelle-Aquitaine - Reportage : Jean-Sébastien Tingaud, Pierre Gauthier et Antonio Dos Santos

Il y avait du monde à Meyssac ce samedi 8 septembre, pour le mariage de Thomas Hollande et Emilie Broussouloux. En couple depuis deux ans, l’avocat et la journaliste se sont dit oui en Corrèze.L’ancien président de la République François Hollande, ainsi que Ségolène Royal, étaient bien sûr présents, de même que des dizaines de curieux, venus parfois de loin pour voir et féliciter les mariés. En revanche hormis Bernard Combe, aucun des proches amis corréziens de l'ancien président n'étaient là.Emilie Broussouloux n’était quant à elle pas en terre inconnue, étant elle-même de Brive-la-gaillarde."Je suis très heureux que mon fils ait choisi une Corrèzienne", a plaisanté l’ancien chef de l’Etat, précisant n’avoir eu "aucune influence sur lui", et ajoutant : "J’aurais bien voulu qu’elle soit de Tulle, mais qu’est-ce que vous voulez, elle est de cette partie de la Corrèze je n’y peux rien."