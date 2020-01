Mort d'une mère de famille à Ussel (Corrèze) : le compagnon avoue les coups

Des aveux

Ce lundi 6 janvier 2020, le parquet de Tulle (Corrèze) a tenu un point presse sur la mort d'une jeune femme de 28 ans, dont le corps a été retrouvé à son domicile d'Ussel vendredi 3 janvier 2020.. À ce stade de l'enquête, le compagnon est toujours présumé innocent. Le suspect a des antécédents judiciaires mineurs, mais pas pour des faits de violence.

Les causes de la mort

Le corps de la jeune femme présentait des nombreux hématomes. Les causes de la mort ne sont pas précisément établies, mais on devrait en savoir plus après l'autopsie qui sera réalisée demain mardi à l'Institut médico-légal de Limoges.

Le déroulement des faits

Les faits se seraient déroulés juste avant la nouvelle année. Le 30 décembre, le couple se serait disputé, en présence de leur enfant de 2 ans. Le conjoint aurait alors porté des coups à sa femme. Le lendemain matin, il aurait constaté la mort de sa compagne mais n'aurait pas donné l'alerte et confié l'enfant à ses beaux-parents avant de se faire héberger chez des amis.



Des proches, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de la petite famille après la Saint-Sylvestre, préviennent la police le vendredi 3 janvier.



Rapidement, le conjoint de la victime devient le suspect numéro 1 dans ce drame. C'est son absence à son domicile qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Il est interpellé dimanche 5 janvier.



Sa garde à vue a été prolongée ce lundi par le procureur de la République de Tulle qui décidera demain mardi, d'un défèrement éventuel au pôle criminel de Limoges.

Le couple résidait depuis quelques mois dans ce pavillon de la rue des Perce-Neige à Ussel avec leur enfant de 2 ans. Selon un collectif, 149 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon en 2019. Toujours selon ce même collectif, 4 féminicides ont été commis depuis le début 2020 en France. Celui d'Ussel, s'il était confirmé, ne figure pas encore sur cette macabre liste.