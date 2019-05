Le Teknival 2019 s'est installé à Féniers dans la Creuse

Technival sauvage à Féniers, en Creuse. Quelques 8000 jeunes s’ambiancent dans un froid de gueux. 🤔 @F3Limousin pic.twitter.com/bePGEiYSKp — Pierre Gauthier (@pierg43) 4 mai 2019

Une rave-party illégale

Le site du tekos est magnifique, y’a plein de monde... mais y’a 4 façades ! Dur dur mais tant pis content d’avoir fait la route quand même ! #resistance #teknival — Em3rika (@em3rika) 4 mai 2019

👨🏻‍⚕️ quand l’avant-derniere patiente de l’après-midi, qui vient pour son renouv de méthadone, t’informe que le #teknival 2019 devrait avoir lieu à 20 km de chez toi... D’après ses réseaux sociaux #tekos pic.twitter.com/xmfsGfGlKQ — 10Ketamine (@10Ketamine) 3 mai 2019

Passer sa soirée à chercher la localisation du #teknival alors qu'on est bloqué au travail tout le weekend, c'est franchement excessif. — Cindy du Cheshire (@Kida_Chester) 3 mai 2019

C'est confirmé :. Les "teufeurs" ont commencé à arriver dans la nuit de vendredi à samedi. Actuellement, à midi, ils sont près de 8 000 sur le site deet ce, malgré l'interdiction de la préfecture.durant le week-end. Les dispositifs de sécurité civile sont en place.Hier, vendredi 3 mai,avait pris les devants etcontre l'éventuelle organisation de cette rave-party géante. Le premier interdit, entre vendredi 3 et mardi 7 mai, la "tenue de rassemblements festifs à caractère musical autres que ceux légalement déclarés ou autorisés". Le second interdit "la circulation des véhicules transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé (y compris les poids lourds) sur l’ensemble des réseaux routiers du département de la Creuse".Chaque année,. En 2018, le festival s'était tenu en toute illégalité dans la Marne où plus de 20 000 "teufeurs" s’y étaient retrouvés. Depuis plusieurs jours, c'est l’affolement sur les réseaux sociaux. Petit aperçu :

