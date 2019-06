Le village fantôme du camp de la Courtine ouvre ses portes

Visite du "village fantôme"

Portes ouvertes au village fantôme d'entraînement du camp militaire de la Courtine en Creuse

Intervenants : Lieutenant-Colonel Christophe Loridon : chef de corps du camp militaire de La Courtine - France 3 Limousin - Emmanuel BRAUD, Jean-Marie ARNAL

Avec ses 6 400 hectares, le camp de La Courtine est le cinquième camp militaire français en surface.12 000 soldats s'y entraînent chaque année et il peut héberger jusqu'à 4 000 militaires simultanément.Mais même pour ses proches riverains creusois, cet espace fermé au public est toujours une source de mystère et d'interrogation.Seuls les bruits parfois assourdissants du déplacement des véhicules et des tirs d'entraînement laissent deviner l'activité qui se déploie à l'intérieur du périmètre militaire.C'est donc pour lever le mystère et entretenir de bonnes relations de voisinage que le commandement du camp a voulu accueillir le public ce samedi 22 juin.Les visiteurs ont pu notamment pénétrer dans le "village fantôme", un village factice reconstitué où des militaires français et étrangers s'entraînent au combat rapproché tout au long de l'année.Les visiteurs ont également pu découvrir le complexe de tir du camp où différents types de munitions sont utilisés, du simple pistolet automatique jusqu'au missile anti-char.