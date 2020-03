Deux-Sèvres : la radio locale Collines ouvre son antenne pour relier les familles et leurs aînés en Ehpad

Au début du confinement nous nous sommes posé cette question : comment soutenir nos aînés? Et comme nous sommes une radio de proximité, celà nous a semblé évident.

- Jacqueline Pinon, la directrice d'antenne de Collines la Radio.

"Le téléphone n'arrêtait pas de sonner"

Dernièrement, on a eu une demande de la maison de retraite de Pouzauges en Vendée. On a été un peu dépassé par le succès même dès la première émission. Nous avions déjà reçu cinquante messages la veille de l'émission et nous n'étions que deux en studio. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais c'est tellement gratifiant pour nous.

Des messages venus de partout dans le monde

Il a fallu aller chercher dans les archives pour trouver des titres de Charles Trénet, de Brel ou de Ferrat. Il y a même des chansons dont je n'avais jamais entendu parler.

Chaque dimanche depuis deux semaines, l'antenne de la radio Collines organise un rendez-vous téléphonique entre les personnes âgées vivant dans les Ehpad de plusieurs villes du nord des Deux-Sèvres et leur famille. "Juste Pour Eux" est diffusé tous les dimanches de 15h à 16 heures.Au départ, l'équipe de la radio, basée à Cerizay, s'est associée avec l'Ehpad de Courlay, une commune voisine, pour lancer le projet. Très vite, le cercle s'est élargi à d'autres communes comme Mauléon, Bressuire ou Nueil-les-Aubiers et le nombre de messages à transmettre n'a cessé de croître.Pendant une heure et parfois plus, le micro est ouvert dans les deux sens. Les familles adressent des paroles de soutien à leurs aînés et les personnes âgées peuvent elles aussi passer à l'antenne. Les messages sont envoyés à l'avance à la rédaction ou pendant l'émission sur l'adresse internet de la radio et lus par les animateurs. D'autres sont aussi diffusés en direct et à chaque fois l'émotion est bien présente.Lors des précédentes émissions, les demandes de dédicaces de chansons ont parfois posé quelques difficultés à l'équipe de programmation car pour beaucoup, elles ne faisaient pas partie du répertoire habituel de la radio.Grâce à internet, la radio locale installée dans le nord des Deux-Sèvres franchit les limites de son aire de diffusion et permet d'établir le contact avec des membres de la famille installées à l'étranger. "Nous avons même eu un message en provenance de Melbourne, en Australie." se réjouit Jacqueline Pinon.Le dimanche qui est traditionnellement le jour des visites dans les établissements pour personnes âgées devient grâce à la radio celui des visites virtuelles. L'émission proposée par Collines permet d'entretenir, malgré la pandémie de Covid-19, le lien précieux entre les générations et de lutter contre l'isolement. L'équipe des animateurs de la radio est déjà en train de préparer l'émission de dimanche prochain et le créneau sera maintenu tant que durera le confinement.