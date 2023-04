Disparition d'un enfant de 7 ans à Niort, un appel à témoin est lancé

Le petit Marciano est porté disparu à Niort. Le garçonnet de 7 ans a été vu la dernière fois jouant au pied de l'immeuble où habite sa famille. Un appel à témoin est lancé par la police.

Un appel à témoin est lancé à Niort après la disparition d'un petit garçon de 7 ans dans le quartier de la Tour Chabot. Le petit Marciano, un enfant originaire de Guyane, a été vu la dernière fois dimanche après-midi alors qu'il jouait au pied de l'immeuble où habite sa famille.

Le petit garçon souffre de troubles du spectre autistique et parle peu, il s'exprime principalement par gestes. Lors de sa disparition, il était vêtu d'une tenue de football, short, maillot et baskets. Il avait avec lui son ballon de foot.

Selon la police, une habitante qui promenait son chien entre 16 heures et 17 heures a vu le petit garçon au pied d'une tour, elle lui a demandé s'il habitait là, il a acquiescé d'un mouvement de tête. Elle a alors demandé à quel étage et le petit garçon a répondu par des gestes qu'elle n'a pas compris, elle a décidé de monter puis s'est retournée et l'enfant n'était plus là.

Les policiers ont fait appel à leurs collègues gendarmes de la brigade cynophile de Parthenay, mais le chien n'a rien trouvé à l'heure où nous écrivons ces lignes. La mère de l'enfant, qui était en déplacement, est de retour vers Niort et va être entendue par la police, de nouvelles recherches vont être lancées avec les chiens.

Mise à jour 17 h 30 : selon la permanence du parquet de Niort, l'enfant aurait été vu dans le quartier du Clou-Bouchet un quartier un peu éloigné de celui de la Tour-Chabot. Les policiers s'y rendent pour faire du porte-à-porte et enquêter pour tenter de vérifier ce témoignage.

Toute personne disposant d'informations est priée de contacter le commissariat de police de Niort en composant le 17.