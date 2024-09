Les résidents d'un EHPAD reçoivent une carte postale de trois inconnues : ils ont mené les recherches pour les retrouver

Une carte postale est venue cet été égayer le quotidien des résidents de la maison de retraite de Frontenay-Rohan-Rohan, petite commune des Deux-Sèvres. Il fallait à tout prix en retrouver les trois auteures. Mission réussie !

C’est la magie des réseaux sociaux. Un message sur Facebook et hop ! Deux jours plus tard, les remerciements sont arrivés à bonne destination. Des petits riens, mais qui font chaud au cœur et qui comptent quand on a 80 ans et plus. Voici la douce histoire qui est arrivée à l’EHPAD « Les 3 Rois » de la commune de Frontenay-Rohan-Rohan dans les Deux-Sèvres.

Par un beau matin de la fin août, une carte postale a surgi dans la boîte aux lettres. Avec un joli timbre d’une rivière baignée par la lumière douillette d’un soleil du soir. « Message du sud » annonce la carte postale. Cerdagne-Capcir dans les Pyrénées-Orientales. Une destination de vacances qui a séduit Soraya, Marine et Marie-Laure. Des copines ? Des cousines ? ? Des collègues ? Une tante et ses deux nièces ? On peut tout imaginer. La signature au bas du message ne précise rien sur l’identité de ces trois femmes. Seule certitude, ces touristes ont interrompu leurs vacances quelques minutes pour écrire aux résidents de la maison de retraite. Et elles le précisent, c’est un message à TOUS les résidents : « Nous avons trouvé l’idée particulièrement sympathique de vous adresser une carte du lieu de nos vacances. Même si nous ne nous connaissons pas, nous sommes Frontenaysiennes et nous pensons que cette carte vous fera plaisir !!! » Et deux petits cœurs terminent leur message.

Les résidents ont accueilli avec le sourire le gentil message envoyé par des habitantes du village. • © EHPAD "Les Trois Rois"

Une carte qui a fait le tour de la maison de retraite. « Nous avons été incroyablement surpris et contents, car en ce moment, c’est compliqué dans les EHPAD », confie Indra Ouvrard, l'animatrice. « Nous subissons une épidémie de Covid et comme partout, nous manquons de personnel. Je suis donc allée au-devant des résidents qui étaient en train de manger et j’ai lu la carte table par table. Ils étaient très à l’écoute et très étonnés : "Wouah, elles sont trop gentilles, ces personnes-là !".

Le 29 août, Indra Ouvrard a donc lancé son post Facebook. Car il ne fallait pas en rester là : « Je lance une bouteille à la mer pour retrouver ces charmantes personnes qui ont transmis une belle carte postale. Nous souhaitons aux noms de tous les résidents et membres de l'association, remercier "Soraya, Marine et Marie-Laure" Frontenaysiennes admirables ! Merci pour vos partages afin de nous aider. »

Et il n’a pas fallu longtemps pour que Marie-Laure réponde : « Un réel plaisir de permettre aux résidents et aux employés de la maison de retraite de recevoir des messages des Frontenaysiens en vacances ! L'idée est venue d'un reportage vu au journal de TF1 ! Heureuses que cette petite attention apporte du bonheur. » Et puis Soraya : « Quoi de mieux que de partager un peu de soleil et d’Amour. […] Heureuse que cela offre un sourire à nos anciens. »

Une petite aventure qui a donné des idées à l’animatrice de la maison de retraite. « Nous pourrions faire un échange entre les gens du village qui partent en vacances et nous. Soit, c’est nous qui leur envoyons des cartes postales sur lesquelles les résidents écriront leurs souvenirs, soit ce sera l’inverse. » Il reste un an pour y réfléchir.

En attendant, comme l’auteure de ses lignes sait que son article sera lu aussi aux résidents, elle en profite, au nom de toute la rédaction de France 3 Poitou-Charentes, pour faire une bise à chacun d’entre eux. Il n'y a pas de raison ! Alors des bises à tous !