Dordogne : Les silures, ces monstres des rivières !

Manuel Bonneau a battu son record personnel avec ce silure de 2,58m

Manuel Boneau aime la pêche au gros poisson. Depuis trois ans, ce charentais originaire de Chalais, s'adonne à la pêche sportive du silure. Ce lundi 15 juillet, près de Bergerac,"Comme à chaque fois, j'ai commencé la pêche au bord de l'eau, quand le poisson mord, je monte sur un petit bateau pour livrer le combat" explique Manuel.Ici,Une fois sorti et les photo prises, le silure a été relâché.Si la taille moyenne des silures est d'1,5 mètres de long, les specimens atteignant 2 mètres sont de plus en plus communs. Le record de prises a été établi dans le Tarn avec 2,74 mètres.Les silures sont les plus gros poissons de rivière. Les pêcheurs les appellent aussi "Glane". Il est fréquent de les trouver dans les grosses rivières et les fleuves.