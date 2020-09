Accident mortel en Gironde : un avion de tourisme s'écrase à Gujan-Mestras, quatre morts

© capture écran google maps

Ce sont les sapeurs-pompiers des Landes qui ont vu un appareil s'écraser sur leur écran de surveillance vers 14h30 et qui ont donné l'alerte à leurs collègues de Gironde. Le crash est survenu au niveau de la route des lacs, juste à coté de l'aérodrome de Villemarie. Selon la gendarmerie, qui est arrivée sur place peu après l'accident, il s'agit d'un petit avion de tourisme de type Robin DR400 qui s'est écrasé au sol et a pris feu lors du décollage à moins d'un kilomètre de la piste. Quatre personnes étaient à bord. Trois sont décédées lors du crash et la quatrième, qui a été éjectée, est décédée des suites de ses blessures peu après l'arrivée de secours.Selon les premiers témoignages recueillis sur place, il y avait à bord le pilote (licencié à l'aéroclub d'Arcachon), un père de famille et ses deux enfants qui effectuaient un vol privé. Joint par nos soins, l'aérodrome d'Arcachon-La Teste n'a pas souhaité communiquer pour l'instant.L'accident a nécessité l'intervention de 10 véhicules de secours et de 40 sapeurs-pompiers. Le feu de l'aéronef a déclenché un incendie dans la pinède, 3500 m2 de pins ont brûlé.La circulation est ralentie dans le secteur.Tous les détails dans le journal régional à 19 heures.