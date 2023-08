Grave accident de manège dans un parc d'attraction à Gujan-Mestras : quatre blessés

L'accident s'est produit vers 16 heures ce mercredi 30 août sur une attraction du parc de loisirs "Kid parc" de Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon en Gironde. Quatre personnes d'une même famille dont deux enfants ont été hospitalisées.

L'accident est survenu sur l'attraction du petit train dont le dernier wagon se serait détaché de l'ensemble, aurait déraillé puis percuté le pilier de la structure.

Des véhicules de la gendarmerie nationale devant Kid Parc de Gujan-Mestras (33), mercredi 30 août à 20 heures. La brigade de recherches d'Arcachon et la cellule d'identification criminelle de Bordeaux ont été saisies pour déterminer les causes de l'accident. • © Catherine Bouvet / France 3 Aquitaine



À son bord se trouvaient quatre personnes d'une même famille, deux enfants de 12 et 9 ans qui seraient légèrement blessés, leur mère de 47 ans et leur grand-mère de 74 ans plus gravement blessées sans que leur pronostic vital soit engagé à cette heure, selon Frédérique Porterie, procureur de la république de Bordeaux.

Le parc d'attraction Kid Parc de Gujan-Mestras a été entièrement évacué après l'accident du petit train qui a fait quatre blessés, mercredi 30 août 2023. • © Catherine Bouvet / France 3 Aquitaine

Les quatre victimes ont été évacuées vers l'hôpital de La Teste-de-Buch. Le parc a été entièrement évacué.

Une enquête du chef de blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Bordeaux. La brigade de recherches d'Arcachon et la cellule d'identification criminelle de Bordeaux ont été saisies pour déterminer les causes de l'accident.

Carte du lieu de l'accident de manège survenu en Gironde ce 30 août 2023

D'ores et déjà, il apparaît que l'établissement serait en conformité sur le plan de l'accessibilité au public ainsi que sur la maintenance des manèges, précise le parquet de Bordeaux.