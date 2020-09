Un incendie au camp militaire de Captieux en Gironde

Un incendie s'est déclaré au sein du camp militaire du Poteau situé entre la Gironde et les Landes dans la forêt des Landes de Gascogne. Plus de 120 hectares de broussaille ont pris feu. Une quarantaine de pompiers sont sur place.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Incendie au centre d'essais des Landes à Captieux

À ce sujet, la rédaction vous recommande Incendie au camp militaire de Captieux

"Le feu n'est pas encore maîtrisé mais il est contenu" affirme ce soir Eric Suzanne, le sous-préfet de Langon. "Ce sont 120 hectares d'herbe rase, broussaille et fougère, qui ont brûlé sur ce terrain d'entraînement de l'armée de l'air" ajoute t-il.5 moyens mobiles et 40 hommes sont sur place, des pompiers venus de Gironde et des Landes, le camp étant à cheval sur les deux départements. Ils ont procédé à des feux tactiques afin d'empêcher la propagation.Selon Eric Suzanne, il n'y a aucun risque qu'il touche la forêt des Landes de Gascogne au coeur de laquelle ce camp militaire est situé et où il forme une sorte de polygone.Les incendies dans cette enceinte militaire sont relativement fréquents. En mars 2017, puis juillet de la même année, les flammes avaient ravagé 1300 puis 500 hectares de pins.En 2014, nous avions également rendu compte d'un feu au même endroit. 750 hectares avaient alors brûlé.Ce camp, qui dépend de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, est, avec ses 10 000 hectares, l'un des plus vastes d'Europe. Interdit au public, il est utilisé comme champ de tir pour des excercices air-sol notamment, ainsi que pour des essais d'explosifs. Ce qui explique ces départs de feu réguliers. Les risques de propagation sont toutefois extrêmement limités du fait de la présence de nombreux pare-feux tout autour du site.